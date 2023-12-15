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Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 2 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlar, Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi. Ülkede terör saldırıları artarken, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı iddia edilen saldırılar Afganistan tarafından reddediliyor.

Pakistan\'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 2 polis öldü, 3 polis yaralandı
15.12.2023 - 08:55,
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırmaları sonucu çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde militanlar, Emniyet Müdürlüğüne silahla saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı, 1 militan etkisiz hale getirildi.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde 12 Aralık'ta bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 2 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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