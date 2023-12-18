Pakistan\'da İmran Han\'ın yapay zekayla oluşturulan konuşması sanal mitingde kullanıldı

Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın yapay zekayla oluşturulan konuşması, partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından düzenlenen sanal mitingde kullanıldı.

PTI sözcülerinden Şuayb Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevindeki eski Başbakan Han'ın ülke genelindeki ve yurt dışındaki destekçilerine hitap edebilmesi için yapay zekanın kullanıldığını vurguladı.

Şahin, Han'ın 4 dakikalık konuşmasının yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ve sanal mitingde kullanıldığını ifade ederek, ülke siyasi tarihinde bunun ilk defa yapıldığına dikkati çekti.

Han'ın notlarına dayanılarak oluşturulan konuşmada, PTI'nın miting yapmasına izin verilmediği, parti üyelerinin taciz edildiği ve kaçırıldığına işaret edildi.

İmran Han, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Eski Başbakan Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebiyle "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan İmran Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Avukat Gohar Han, 2 Aralık'ta tutuklu eski Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) yeni genel başkanı olmuştu.