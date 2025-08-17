Pakistan'da Şiddetli Yağış: 307 Ölü - Son Dakika
Pakistan'da Şiddetli Yağış: 307 Ölü

17.08.2025 13:42
Hayber Pahtunhva'da yağışlar sonucu 307 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ve kayıp var.

İSLAMABAD, 17 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle son 48 saat içinde toplam 307 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi İdaresi cumartesi günü yaptığı açıklamada, ölümlerin yaklaşık yüzde 90,6'sının ani sel baskınları, yüzde 6,4'ünün ise çatı çökmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Kurtarma kuruluşlarına göre şiddetli yağış, ani sel baskınları ve yıldırım çarpmaları eyaletin 11 ilçesinde büyük hasara yol açtı. Bölge halkı arasında haber alınamayanlar olduğu ve bölgede büyük yıkım yaşandığı bildirildi.

Buna göre onlarca kişi enkaz altında mahsur kalırken, birçok kişi sel sularına kapıldı. Devlet kurtarma ekibi sözcüsü Bilal Faizi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin yaralıları kurtarmak ve enkazdan cesetleri çıkarmak için çalıştığını, bölgedeki acil durumun ise devam ettiğini söyledi.

İdareye göre, 26 Haziran'da muson mevsiminin başlamasından bu yana Pakistan genelinde 634 kişi hayatını kaybederken 768 kişi ise yaralandı.

Kaynak: Xinhua

