Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın - Son Dakika
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Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

Dünya Kupası\'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
16.06.2026 14:36
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2026 Dünya Kupası'yla birlikte uygulanmaya başlayan su molaları, futbolseverlerin en çok tartıştığı konuların başında geliyor. Oyunun sık sık durmasına tepki gösteren taraftarlar, futbolun reklam gelirleri uğruna bölündüğünü savunurken, yayıncı kuruluşlar ise bu uygulamadan yüz milyonlarca dolar kazanıyor. İşte detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte futbolseverlerin alışık olmadığı bir uygulama hayata geçirildi. Karşılaşmalarda verilen su molaları, oyunun akışını kısa süreliğine durdururken yayıncı kuruluşlara da yeni bir reklam alanı oluşturdu. Böylece futbol maçları sırasında reklam gösterimi için ek süre yaratılmış oldu.

REKLAM FİYATLARI ORTAYA ÇIKTI

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD yayıncısı Fox, su molaları sırasında yayınlanan 30 saniyelik reklamların ücretlerini belirledi. İlk tur maçlarında reklam bedellerinin yaklaşık 200 bin dolar seviyesinde olduğu, ABD Milli Takımı'nın maçlarında ise bu rakamın 750 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

MİLYONLARCA DOLARLIK GELİR

Her su molasının yaklaşık üç dakika sürdüğü ve bu süre içinde dört adet 30 saniyelik reklam yayınlanabildiği ifade edildi. Turnuva boyunca oynanacak 104 maçta toplam 208 su molası verilmesi planlanıyor. Bu da yayıncı kuruluşlar için yüzlerce yeni reklam alanı anlamına geliyor.

Yapılan hesaplamalara göre Fox'un yalnızca su molalarında yayınlanan reklamlardan yaklaşık 250 ila 330 milyon dolar arasında gelir elde edebileceği öngörülüyor.

Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

YAYIN HAKKI MALİYETİNİN BÜYÜK KISMI ÇIKIYOR

Fox'un Dünya Kupası yayın hakları için yaklaşık 485 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Uzmanlara göre yalnızca su molalarından elde edilecek gelir bile bu maliyetin önemli bir bölümünü karşılayabilecek seviyeye ulaştı. Maç önü, devre arası ve maç sonu reklam gelirleri de eklendiğinde toplam kazancın çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği ifade ediliyor.

FUTBOLDA YENİ TARTIŞMA

Su molaları sağlık ve oyuncu güvenliği gerekçesiyle uygulanırken, birçok futbolsever bu uygulamanın reklam gelirlerini artırmak amacıyla hayata geçirildiğini savunuyor. Dünya Kupası'nda başlayan yeni sistemin gelecekte diğer büyük turnuvalarda da kullanılıp kullanılmayacağı ise merak konusu.

Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serdar sallama serdar sallama:
    Seyretmiyorum yeminle.. beni sinir eden ne varsa çıkarttım hayatımdan. 0 0 Yanıtla
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