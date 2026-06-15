Evden 800 bin TL\'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı

Samsun'da bir evden yaklaşık 800 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğin çalınmasıyla ilgili evin temizlikçisi gözaltına alındı.

EVİN TEMİZLİKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 800 bin lira değerindeki pırlanta bilekliğin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelinin evde temizlik görevlisi olarak çalışan S.C. (41) adlı kadın olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan S.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.