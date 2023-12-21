Pakistan\'daki Şangrila Gölü, ziyaretçileri büyülüyor

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde, Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

8 bin metrenin üzerindeki K2, Nanga Parbat, Gasherbrum 1 ve 2'nin de bulunduğu bölgedeki dağlara tırmanmak isteyen dağcıların hareket noktalarından biri olan Skardu'ya 20 dakika uzaklıktaki Şangrila Gölü, turistlerin en çok rağbet ettiği mekanların arasında bulunuyor.

Bölge halkının "Lower Kachura" olarak da isimlendirdiği Şangrila Gölü ismini Tibetçe'de "yeryüzündeki cennet" anlamına gelen "Shangri-La" kelimesinden alıyor.

Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.