Pakistan'dan Barış Çağrısı
08.04.2026 15:07
Başbakan Şahbaz Şerif, ateşkes ve barışçıl diplomasi için kardeş ülkelere teşekkür etti.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "'İslamabad Görüşmeleri'ne doğru giderken, ateşkesin sağlanması ve barışçıl diplomatik çabalara, çatışmaya kapsamlı ve kesin bir son verme şansı verilmesi yönündeki çok kıymetli destekleri için kardeş ülkelerimiz Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti'ne en derin ve samimi şükranlarımızı sunmak isterim. Ayrıca, bölgedeki barış ve istikrara yönelik destekleri ve bağlılıkları çabalarımız için vazgeçilmez olan Körfez İşbirliği Konseyi üye kardeş ülkelerimize de derin takdir ve şükranlarımı sunmak isterim" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında varılan 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Tüm kardeş ülkelerimizin ve ABD'nin liderleri, barışa bir şans vermek konusunda olağanüstü stratejik öngörü, sağduyu ve sabır sergilemiştir. Ayrıca, Pakistan'ın küresel barış için gösterdiği samimi çabaları takdir eden ve bize destek veren dünyanın dört bir yanındaki tüm ortaklarımıza ve dostlarımıza da teşekkür ederim. Hep birlikte bölgede ve ötesinde kalıcı bir barış oluşturmak için çalışalım."

Kaynak: ANKA

