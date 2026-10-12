Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Riyad saldırısında 6 Pakistanlı yaralandı dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Riyad saldırısında 6 Pakistanlı yaralandı dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını açıkladı. GACA, 10 Ekim'deki saldırıda 13 ölü ve 309 yaralı bildirmişti; Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 6 Pakistan vatandaşının yaralandığını belirterek, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Riyad'daki havalimanına yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadıklarını ifade etti.

Saldırıda yaralanan 6 Pakistan vatandaşı da dahil tüm yaralılara acil şifa dileyen Dar, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dar, Pakistan'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine bağlılığını sürdüreceğini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı şiddetle kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), 10 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
PakistanGüvenlikPolitikaSavunmaGüncelMekkeRiyadTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:54:25. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Riyad saldırısında 6 Pakistanlı yaralandı dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei