Pakistan Seçimlerinde PTI Önde Gidiyor

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Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlere ilişkin sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 250 sandalyenin dağılımını açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 98, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 71 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 53 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre PTI, Ulusal Mecliste PML-N ve PPP'ye göre seçimleri önde götürüyor.

Bu 3 partiyi, 17 sandalye ile Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) takip ediyor.

Eyalet meclislerinde sonuçlar

Hayber Pahtunhva'da eyalet meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor.

Pencap Eyalet Meclisinde PML-N ile PTI arasında başa baş durum göze çarpıyor. Pencap Eyalet Meclisinde PML-N 130, PTI 127, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Belucistan Eyalet Meclisinde PTI 6, PML-N 9 ve PPP 11 sandalye kazandı.

Oy sayma işleminin sona erdiği Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 14, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

Ulusal Meclis, Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyalet meclisleri için oy sayma işlemi sürüyor.

PML-N ile PPP, koalisyon kurmak için anlaştı

PML-N ile PPP, Ulusal Meclis ile Pencap Meclisinde koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı.

İki partinin hem Ulusal Mecliste hem de Pencap Meclisinde hükümet kurmaya yeterli sandalyeye sahip olup olmadığı, oy sayma işlemi tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.

PTI ise Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde kurulacak ittifakları görüşmek için Genel Başkan Gohar Han liderliğinde toplandı.

Seçime katılım oranı henüz paylaşılmadı

Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri paylaşılmadı.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.