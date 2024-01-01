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Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı üyesi 20 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı üyesi 20 kişiyi gözaltına aldı

Pakistan'ın terör örgütleri listesinde yer alan Pakistan Talibanı (TTP) üyesi 20'yi aşkın kişi gözaltına alındı. Pakistan Terörle Mücadele Bölge Polisi, Pencab eyaletinin doğusunda gerçekleştirilen operasyonlarda TTP üyelerinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sırasında TTP elebaşılarından Mohammad Arshad da gözaltına alındı.

Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı üyesi 20 kişiyi gözaltına aldı
01.01.2024 - 16:17,
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Pakistan'ın, terör örgütleri listesinde yer alan Pakistan Talibanı (TTP) üyesi 20'yi aşkın kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Pakistan Terörle Mücadele Bölge Polisi, 20'yi aşkın TTP üyesinin iki haftalık süreçte Pencab eyaletinin doğusunda gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyon sırasında TTP elebaşılarından olduğu iddia edilen Mohammad Arshad'ın da yakalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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