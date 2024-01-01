Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı üyesi 20 kişiyi gözaltına aldı

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Pakistan'ın, terör örgütleri listesinde yer alan Pakistan Talibanı (TTP) üyesi 20'yi aşkın kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Pakistan Terörle Mücadele Bölge Polisi, 20'yi aşkın TTP üyesinin iki haftalık süreçte Pencab eyaletinin doğusunda gözaltına alındığını açıkladı.
Operasyon sırasında TTP elebaşılarından olduğu iddia edilen Mohammad Arshad'ın da yakalandığı aktarıldı.
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