Pakistan ve Endonezya'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Pakistan ve Endonezya'dan İsrail'e Kınama

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, Pakistan ve Endonezya tarafından şiddetle kınandı.

20.05.2025 17:33
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Pakistan ve Endonezya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi ve buranın tamamını kontrol altına alacağını ilan etmesinin, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara "ciddi bir tehdit" oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de onlarca Filistinlinin ölümüne, hastane ve diğer kritik altyapıların kasıtlı olarak hedef alınmasına, toplu tahliye emirlerine yol açan saldırılarının "mümkün olan en güçlü şekilde" kınandığı belirtildi.

İsrail'in insani yardımların acil ihtiyaç halindeki milyonlarca kişiye ulaşmasını engellemeyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, bunun kuşatma altındaki Filistin halkına toplu cezalandırma uygulamak anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in son eylemlerinin " Tel Aviv'in cezasız kaldığını ve uluslararası hukuk ile insani ilkeleri açıkça hiçe saydığını" bir kez daha ortaya koyduğuna işaret edildi.

Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, ihtiyaç halindeki milyonlarca Filistinliye insani yardım sağlanması ve İsrail'in işlediği "korkunç suçlardan" sorumlu tutulması yönünde somut adım atılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Filistinlilerin ata topraklarından sürülme veya işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhak edilmesine yönelik her türlü girişime karşı çıkıldığı belirtilerek, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verildiği anlatıldı.

Endonezya, İsrail'in hastane saldırısını kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarıyla buradaki Endonezya Hastanesi'nin bombalanması şiddetle kınandı.

Açıklamada, İsrail'in sivil tesislere yaptığı saldırılar, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının "ağır ihlali" şeklinde nitelendirildi.

Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardıma kısıtlanmamış erişimin gecikmeden sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail'in zulmüne son vermek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmeye davet edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya kasabasında bulunan Endonezya Hastanesi'ndeki jeneratörleri bombalaması sonucu çıkan yangında büyük hasar meydana gelmişti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ve Endonezya'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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