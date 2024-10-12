Palandöken: Kredi Kartı Komisyonları Düşürülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Palandöken: Kredi Kartı Komisyonları Düşürülmeli

Palandöken: Kredi Kartı Komisyonları Düşürülmeli

TESK Başkanı Palandöken, kredi kartı kullanımının yüksek olduğunu ancak komisyonların esnafı zorladığını belirtti.

12.10.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de kredi kartı kullanma oranının yüzde 85 civarı olduğunu belirterek, "Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Bankalar, Bankalar Birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları, öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada kredi kartı ile alışverişin çok arttığını belirterek, "Kart kullanma oranı yüzde 85 civarı. Nakit para nerdeyse esnafın eline değmeden gidiyor. Ancak kredi kartı maliyetleri de çok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Dolayısıyla 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4'leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, pos ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor. Bunlar belli mamuller. Bankalar, Bankalar Birliği ve aynı zamanda yine kamu bankaları, öncülük yapmak suretiyle kredi kartlarındaki faiz oranını düşürmeleri lazım. Açıklanan rakamlar yüzde 2, yüzde 2,5; ama kesilen rakamlar yüzde 4. İnsanların yüzde 85'i kredi kartı kullanıyor; ama esnafın cebine bir şey girmiyor. Bir taraftan da hayat pahalanıyor. Yılın ilk 6 ayında neredeyse yüzde 70'i kartını ödeyemez halde. Kalan da asgarisini ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikayetçi. Kredi kartı tabii ki çağdaşlık, paranın dolaşmasındaki en büyük araç. Ama böyle para kazanılmadan hizmet edilmesi doğru değil. Bununla ilgili sorun ve taleplerimizi, Ticaret Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'mıza anlattık" dedi.

'ORTA YOLUN BULUNMASI GEREK'

Palandöken, "Kart komisyonlarının düşürülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yazı yazdık; ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Esnafımız ciddi manada bir kayıp yaşıyor. Bununla birlikte piyasada kredi kartı ile yapılan alışverişlerdeki sıkıntı sürüyor. Kayıtlı ekonomi için önemli olan şey, bu sefer külfete döndü. Orta yol bulunup, vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi gerek. Kredi kartı kullanımının artmasına rağmen kredi kartının tamamını yatıramayanlar için faizlerin yüksek olması insanları korkutuyor. Eskiden biliyorsunuz ki veresiye defterleri vardı. Ürünleri kullanacağınız tarihten itibaren bir dahaki parayı ödeyeceğiniz tarihte fiyatlar değişmediği gibi mağduriyet olmuyordu. Ancak bu kredi kartında aracı banka olduğu için hangi gün yatmadıysa, faizin yüksekliğini hesaba katarsanız; insanlar bunu ödemekte zorlanıyor" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken: Kredi Kartı Komisyonları Düşürülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken: Kredi Kartı Komisyonları Düşürülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.