Pamukkale\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölüm

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde dün gece saatlerinde yabancı uyruklular S.K. (28) ile S.A.M. (26) arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya S.A.M'nin arkadaşı H.J. (27) de dahil oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.J, S.K'yi bıçakla yaraladı.

Olayın ardından aparttan ayrılan şüpheliler H.J'nin evine gitti. Bir süre sonra şüphelilerden S.A.M, Çınar Polis Merkezine giderek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.K'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.J. ile S.A.M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.