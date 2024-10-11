Papa Franciscus ve Zelenskiy Görüştü - Son Dakika
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Papa Franciscus ve Zelenskiy Görüştü

Papa, Ukrayna lideri Zelenskiy ile Ukrayna'daki savaş ve insani durum üzerine görüştü.

11.10.2024 16:51
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Avrupa turu kapsamında dün Londra, Paris ve Roma'da temaslarda bulunan Ukrayna lideri, bu sabah İtalya başkentine komşu Vatikan'a geçerek Papa ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'in ayrıca Vatikan Devletler ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher eşliğinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Sekreterliğindeki görüşmelerde Ukrayna'daki savaş durumu, insani durum ile ülkede adil ve istikrarlı bir barışa yol açacak şekilde bu savaşın nasıl sona erdirilebileceği ele alındı. Ayrıca, ülkede dini yaşamla ilgili bazı konular da görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Konuk lider Zelenskiy de X platformundan yaptığı paylaşımda, Papa ile görüşmesinde Rusya'da esir olan vatandaşlarını ülkelerine geri döndürmeye odaklandıklarını, bu konuda Vatikan'ın yardımına güvendiğini belirtti.

Papa ve Ukrayna lideri, son olarak haziran ayında İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde G7 Liderler Zirvesi'nin bir oturumu vesilesiyle görüşmüştü. Zelenskiy, daha önce 8 Şubat 2020 ve 13 Mayıs 2023'te de Vatikan'da Papa'yı ziyaret etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Papa ile görüşmesinden sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

Kaynak: AA

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