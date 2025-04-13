Para Dans Türkiye Şampiyonası İzmir'de Yapıldı: Engelleri Dansla Kaldırdılar

(İZMİR) - Para Dans Türkiye Şampiyonası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle "Engelleri Dansla Kaldır" sloganıyla Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı. Kazananlar Hollanda'da düzenlenecek Para Dans Dünya Şampiyonası ön eleme turuna katılma hakkı elde etti.

Para Dans Türkiye Şampiyonası, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, 2025'te ilk kez Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun organize ettiği turnuva İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirildi. Milli sporcuların pek çok başarı elde ettiği paralimpik branşlara ilgiyi artırmak amacıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kütahya'dan 24 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonda "Engelleri Dansla Kaldır" sloganı öne çıktı.

Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar ve vatandaşlar katıldı.

"Her zaman taleplerinizi karşılamak için hazırız"

Bedensel engelli bireylerin dans sanatını ve sporunu icra edebilmeleri için uyarlanmış bir branş olan para dansın Türkiye şampiyonasının açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, "Ben tıp doktoruyum, dansın iyileştirici gücü bilimsel literatürde de kanıtlanmıştır. Buna fırsat verilmesi çok değerli. Bundan sonra daha fazla birlikte olacağız. Biz buradayız, her zaman taleplerinizi karşılamak için hazırız" dedi.

"Bedensel engelli sporcularımıza ulaşmaya gayret edeceğiz"

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz da, "Para dans, federasyonumuza 2023 yılında dahil oldu. Çok kısa süre içinde önemli başarılara imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Önemli olan sporcularımızı evden dışarı çıkarabilmek ve aktivitenin içine dahil etmek. Yeni projelerle birlikte bedensel engelli sporcularımıza ulaşmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın vizyonuyla herkes için erişilebilir bir spor kenti yaratmak için çalıştıklarını belirterek "Kentimizde ve Türkiye'de yaşayan tüm engellilerin hayata erişilebilirliğini hem spor hem yaşam anlamında kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sporla birlikte sanatın muhteşem uyumunu sergileyen para dans öyküsüne hep birlikte tanık olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm çalışmalarını eşitlik ve erişilebilirlik anlayışıyla ilerletiyor" ifadelerini kullandı.

"Ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz"

Yarışmaya katılan İzmirli Ramazan Kılıç, "Bugün evimizdeyiz. Güzel bir etkinlik. Engelleri Dansla Kaldır sloganıyla bu etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bu tür organizasyonların devamı gelsin isteriz. Büyüklerimiz desteklerini esirgemesin, bizi eve kilitlemesinler. Engelli kardeşlerimize sesleniyorum; dışarı çıksınlar, ne ile mutlu oluyorsa onu yapsınlar" dedi.

Şampiyonaya izleyici olarak katılan 9 yaşındaki minik Hiranur Kaya, "İlk defa böyle bir organizasyona geliyorum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"Dans benim gençliğim"

Gösteri dansı yapan Elif Huriye Söylemez, dans etmeyi çok sevdiğini belirterek "Dans etmek insana hayat ve mutluluk getiriyor. Küçük yaşlarımda dans nedir hiç bilmezdim, içime kapanıktım. Dansı öğrenmemle ufkum açıldı, her şeyi yapabilmeyi öğrendim. Devam edeceğini umuyorum. Bu benim gençliğim, her şeyim. İnanarak dansı bırakmayacağım" dedi.

Şampiyonaya katılamayan fakat şov performansıyla salondakileri büyüleyen İranlı Nazlı Ebdali, "İzmir'de yaşıyorum. Yarışmaya katılmadım ama bugün şov yaptım. Dans etmeyi çok seviyorum. Burada yer almak benim için gurur verici. Dans kursundayım zaten. Profesyonel olmaya çalışıyorum. Temsillere çıkıyorum, sahneye alışkınım. Dans gerçekten özgürleştiriyor, hayat veriyor. Her insan dans etmeli. Hayatı dansta bulabilirsiniz" dedi.

Milli takımda ter döken Nezihe Koçak Ünal-Abdul Kadir Ünal çifti de şampiyonaya iz bıraktı. Kategorilerde birincilikler elde eden ikili adına konuşan Abdul Kadir Ünal, "Eşimle birlikte son 5 yıldır milli takımdayız. Birlikte dans ediyoruz. Hem eşim hem partnerim. İzmir'de ikinci defa Türkiye Şampiyonası yapılıyor ve bu, aynı zamanda milli takım seçmesi. Dans etmekten keyif alıyoruz. Nefesimiz yettiği sürece birlikte dans edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde renkli anlar

Yarışmaların tamamlanmasıyla birlikte hakemler tarafından verilen puanlar sonucunda derece alanlar belli oldu. Ödül töreninde yarışmacılara madalya ve kupaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, Federasyon Başkanı Barış Korkmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Gençlik ve Spor Hizmetleri yöneticileri tarafından verildi.

Yetişkinler Klas 1 Duo Latin'de Abdül Kadir Ünal ve Nezihe Koçan Ünal birinci, Mustafa Hakan ve Gizem Sarıgöl ikinci oldu. Yetişkinler Klas 1 Tek Erkekler Kategorisi'nde Barış Bayraktar birinciliği, Ramazan Kılıç ikinciliği, Mehmet Sinan Tiryaki üçüncülüğü kazandı. Yetişkinler Klas 1 Tek Kadınlar Dans Sporu Kategorisi'nde Nezihe Koçak Ünal birinci, Gizem Sarıgöl ikinci, Hava Özkul üçüncü, Cemalinur Susam dördüncü oldu. Yetişkinler Klas 1 Tek Kadınlar Power Dans Sporu'nda Gizem Sarıgöl birinci, Özlem Babasız ikinci, Hava Özkul üçüncü, Yılmaz Teke de dördüncülüğü elde etti.

Yetişkinler Klas 1&2 Tek Kadınlar Dans Sporu Kategorisi'nde Yasemin Uğurcan birinci, Yeliz Güllü ikinci, Ebru Akköz üçüncü oldu. Yetişkinler Klas 2 Tek Erkekler Dans Sporu'nda birinciliği Mehmet Arık, ikinciliği Abdul Kadir Ünal, üçüncülüğü Mustafa Hakan, dördüncülüğü Ömer Talha Yürümez, beşinciliği ise Emre Alaz üstlendi.

Serbest Stil Power Kategorisi'nde birinci Havva Özkul, ikinci Yılmaz Teke, üçüncü Gizem Sarıgöl ve dördüncü Özlem Babasız oldu. Serbest Genç Kategorisi'nde ise Ömer Talha Yürümez birinciliği, Bahar Bozkurt da ikinciliği kazandı. Serbest Stil Tek Kadınlar Klas 1 Kategorisi'nde birinci Nezihe Koçak Ünal, ikinci Gizem Sarıgöl, üçüncü Cemalinur Susam, dördüncü Özlem Babasız oldu. Serbest Tek Kadınlar Klasik 2 Kategorisi'nde de Yasemin Uğurcan birinci, Yeliz Güllü ikinci, Ebru Akköz üçüncülüğü elde etti.

Serbest Stil Tek Erkekler Klas 1 Kategorisi'nde birinci Barış Bayraktar, ikinci Ramazan Kılıç, üçüncü Mehmet Sinan Tiryaki oldu. Serbest Stil Tek Erkekler Klas 2'de Mehmet Arık birinci, Abdül Kadir Ünal ikinci, Mustafa Hakan üçüncü, Emre Alaz dördüncü oldu.

Serbest Stil Kombi Klas 1'de Barış Bayraktar ve Melisa Tarzın birinci, Ramazan Kılıç ile Sibel Şenol ikinci oldu. Serbest Stil Kombi Klasik 2'de de Mehmet Arık ile Maya Kanun birincilik elde etti.

Serbest Stil Duo Klas 1 Kategorisi'nde Abdül Kadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal birinci, Mustafa Hakan ve Gizem Sarıgöl ikinci oldu. Serbest Stil Duo Klas 2'de Mehmet Arık ve Yasemin Uğurcan başarı elde etti.

Dereceye girenler Hollanda'da düzenlenecek Para Dans Dünya Şampiyonası ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.