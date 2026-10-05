Paris'te lisenin kapısı ateşe verildi, Fransa'da 413 okulda eylem sürüyor - Son Dakika
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Paris'te lisenin kapısı ateşe verildi, Fransa'da 413 okulda eylem sürüyor

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Fransa Eğitim Bakanlığı, 17 Eylül'de başlayan lise eylemlerinin ülke genelinde 413 okulda sürdüğünü açıkladı. Paris'teki Vauquelin Lisesinin kapısı ateşe verilirken yüzlerce öğrenci tahliye edildi; eylemlerde şu ana kadar yaklaşık 800 kişi yaralandı, 24 okul ateşe verildi.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen, şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yüzlerce okulda devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığı bugün itibarıyla ülke genelinde 413 okulda eylemler olduğunu açıkladı.

Eylemler nedeniyle Marne vilayetine bağlı Reims kentinde toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı.

Öte yandan Meurthe-et-Moselle Valiliği vilayetteki okulların önünde binlerce öğrencinin toplanarak eylem yaptığını ve kamu düzenini sağlamak için yüzlerce polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Meurthe-et-Moselle vilayetindeki eylemci gençler güvenlik güçlerine molotofkokteyli fırlattı.

Paris'te bir lisenin girişi ateşe verildi

Paris'teki Vauquelin Lisesinin kapısı eylemci gençler tarafından ateşe verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, okuldaki yüzlerce öğrenci tahliye edildi.

Okul yönetimi güvenlik koşulları sağlanana kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Lise sendikalarından eylemleri sürdürme çağrısı

Ülkenin önde gelen lise sendikalarından USL Genel Sekreteri Marius Mesnil, BFMTV'de katıldığı yayında, hükümetin liselilerin taleplerine ilişkin adımlarını yeterli bulmadıklarını yineledi.

Mesnil, lise kuşatma eylemlerinin kararlılıkla sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin en büyük sendikası CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise TF1 kanalında katıldığı programda, liselilerin eylemlerine destek vereceklerini açıkladı.

Eylemler sırasında yaralanan liseliler ve öğretmenlerle dayanışma mesajı veren Binet, yarından itibaren sokaklarda olacaklarını kaydetti.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi, yaklaşık 800 kişi yaralandı.

Ayrıca 24 okulun ateşe verildiği eylemlerde, 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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