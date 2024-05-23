Paris'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Paris'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Paris\'te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı. Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulundu ve Türk lezzetlerinin geleneksel, sıfır atık anlayışına dayalı ve sağlıklı yönlerini vurguladı.

23.05.2024 09:52
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Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ege Bölgesi'ne özgü yemekler tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine ilişkin Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aybet, "Türk Mutfağı Haftasının" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle 3 yıl önce başlatıldığını ve dünyanın dört bir yanında kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin tanıtımı için gastronomi etkinliklerine önem verdiklerini kaydeden Büyükelçi Aybet, geçen yılki programda 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay mutfağının tanıtıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Aybet, Türk lezzetlerinin "geleneksel, sıfır atık anlayışına dayalı ve sağlıklı" yönlerini ön plana çıkaracaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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