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Partiler Arası Bayramlaşma İYİ Parti'de

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BBP, Anahtar Parti, Saadet ve AK Parti heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'yi ziyaret etti.

31.03.2025 13:38
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(ANKARA) - Partiler arası bayramlaşma kapsamında BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve AK Parti heyetleri, İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri sürüyor.

İYİ Parti'ye ziyaretlerde bulunan heyetler, Medya Tanıtım Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Genel Başkan Danışmanı Ali Demir ve Ankara Gençlik Teşkilatı Başkanı yer aldı.

İYİ Parti'nin ilk misafiri Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti oldu. Ardından Anahtar Parti heyeti, Saadet Partisi heyeti ile bayramlaşmalar gerçekleşti.

"Adaleti adliyede değil sokakta aranır hale getiren iktidardır"

Selcan Taşçı, Demokrat Parti heyetiyle bayramlaşma sırasında, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Külahlı, "z" kuşağının Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolarına hayran kaldığını belirtti.

İYİ Partili Taşçı ise "millet sokağa dökülmeyi tercih ediyor" şeklindeki yanlış algının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun doğru olmadığını söyleyen Taşçı, hak arama mücadelesinin iktidar tarafından bu hale getirildiğini kaydetti.

Öğretmenlerin bile atanma mücadelelerini Milli Eğitim Bakanlığı önünde verdiğini anlatan Taşçı, "Mücadeleyi sokakta aranır hale getiren iktidar aslında. Çünkü toplumun yüzüne bütün kapıları kapattı aslında. Dolayısıyla, hiç arzu etmeyiz ama Allah korusun sokak merkezli, kaos merkezli bir yeni acı yaşarsa bu ülke, bunun müsebbibinin, insanları oraya itenin de iktidar olduğunu vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar durdukları yerde, evlerinde çok refah içinde otururken işte kafaları attı da 'Hadi hep beraber çıkalım' demedi."

AK Parti ile deprem bölgesi konuşuldu

İYİ Parti bayramlaşma heyeti Demokrat Parti'nin ardından AK Parti heyetini ağırladı. Taşçı, "Şeker tadında değiliz, maalesef Türkiye gibiyiz" dedi.

Heyette bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise deprem bölgesinden yeni geldiğini, orada yapılan çalışmaları incelediğini anlattı.

"Kayıp çocukları araştırmak boynumuzun borcu"

İYİ Partili Taşçı ise deprem konusunun partiler üstü olduğunu ifade ederek, güvenlik, dış politika ve afetlerle ilgili konuların siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Afetin partisinin olamayacağını söyleyen Taşçı, deprem nedeniyle her görüşten binlerce vatandaşın mağdur olduğunu anımsattı.

Taşçı, halen bazı ailelerin çocuklarının kayıp olduğu yönünde beyanları olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Anne baba, 'benim evladım kayıp, mezarını en azından bileyim' diyor. Tamam, bununla ilgili yasal prosedürler var. Şu kadar sürede haber alınamazsa öldü varsayılıyor vesaire. Ama şimdi bunu somut olarak bilmiyor. O insanları da anlamak gerekiyor. Dolayısıyla onların akıbetini araştıracak bir ortak çalışma yapmak, hepimizin siyaset ötesi, boynumuzun borcu."

"Çok az sayıda insanın cenazesine ulaşılamadı"

AK Partili Kurt  "En yakın bir arkadaşım, Kahramanmaraş'ta, babası halen bulunamadı. Yani Allah bir daha öyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Kurt, arama kurtarma çalışmalarında çok hassas çalışıldığını, ailelerinin tespiti için çıkarılan cenazelerden DNA örnekleri alındığını, cenazelerin fotoğraflandığını anlattı.

"Kayıp çocuklarla ilgili çok iddialar var"

İYİ Partili Taşçı, kayıp çocuklarla ilgili çok fazla iddia bulunduğunu ifade ederek, ailelere bir cevap verilmesi gerektiğini belirtti. Taşçı ayrıca, depremin ardından açılan davalarda adaletin tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

AK Partili Kurt da yargıya "şunu yap, bunu yap" demenin mümkün olmadığını belirterek, "Birçok şirketin sahipleri hapiste, sorumluları hapiste. Mahkemeleri büyük titizlikle devam ediyor. Bu süreç içerisinde bütün mağdur insanların haklarının koruması bizim milletvekili olarak hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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