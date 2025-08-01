Patates Alışverişinde Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Patates Alışverişinde Kavga: 4 Yaralı

01.08.2025 23:49
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İnegöl'de patates alışverişi sırasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, hastane önünde de gerginlik yaşandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarladaki patates alışverişi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastanenin önünde de iki gurubun yakınları arasında kavga çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesindeki patates tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet E. (50), ailesi ile birlikte hiç tanımadığı Mustafa İ.'nin (55) tarlasına giderek patates alışverişi yapmak istedi. Taraflar arasında alışveriş pazarlığı sırasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yaklaşık 15 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan Hikmet E., Mustafa İ. ile oğulları Orhan İ. (23) ve Osman İ. (28) sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAKINLARI DA HASTANE ÖNÜNDE BİRBİRİNE GİRDİ

Yaralıların yakınları ise acil servis önünde tartışıp, birbirlerine saldırdı. Hastane önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Patates Alışverişinde Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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