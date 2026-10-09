Pazaryeri Belediyesi 2027-2029 bütçesini kabul etti, suya zam yapmadı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, belediyenin 2027, 2028 ve 2029 yıllarını kapsayan bütçesi, belediye tarifeleri, su abonelikleri, katı atık bedelleri ve evsel atıklarla ilgili konular ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

İçme suyu, mezbaha hayvan kesimi ve kepçe kullanım ücretlerine zam yapılmaması kararlaştırıldı.

Belediyenin mevcut mimar norm kadrosu ile Türkiye Çevre Ajansı tarafından sağlanacak mali ve teknik destek konuları da görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, toplantıda alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.