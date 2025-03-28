Pegasus'tan Bayram için 157 Ek Sefer

Pegasus Hava Yolları, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili için 157 ek sefer planladı.

Bayram tatili nedeniyle Pegasus Havayolları 92'si iç hat, 65'i dış hat seferi olmak üzere toplam 157 ek sefer yapacak.

Pegasus, en çok ek seferi yolcu talepleri doğrultusunda iç hatlarda Antalya, İzmir, Çukurova, Ankara ve Bodrum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra dış hatlarda ise Paris, Londra, Roma, Prag ve Barselona için planladı.