Pegasus'tan Bayram İçin Ek Seferler

PEGASUS Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili için 315 ek sefer düzenleyeceklerini açıkladı.
Açıklamada, 17-23 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara çıkışlı 271 iç hat, 44 de dış hat olmak üzere toplam 315 ek sefer planlandığı kaydedildi.
