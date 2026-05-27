Pembelik Barajı\'nda Su Tahliyesi Başladı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Pembelik Barajı'nda dolusavak kapaklarının açılmasıyla kontrollü su tahliyesine başlandı.
Karakoçan ilçe sınırlarındaki Peri Çayı üzerinde bulunan Pembelik Barajı'nda, etkili olan yağışların barajı doldurmasıyla dolusavak kapakları açıldı. Barajda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilirken, tahliye nedeniyle baraj çevresinde akışın arttığı, suyun aşağı havzada debiyi yükselttiği görüldü. Barajdan suyun tahliyesi dronla görüntülendi.
