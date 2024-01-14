Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için Diyarbakır ve Mardin\'de dua okundu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Diyarbakır ve Mardin'deki camilerde sabah namazında dua okundu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulucami'de kılınan namazın ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit olan güvenlik güçleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mardin

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için dua edildi.

Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Midyat ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Veysel Karani Camisi'nde kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz şehitler için dua etti.

Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve vatandaşlar katıldı.