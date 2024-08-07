Pençe-Kilit bölgesinden yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu

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Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit oldu. Alp'in Kırşehir'deki baba ocağına acılı haber verildi.

MSB VE BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." sözleriyle taziye dileklerini iletti.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Çiçekdağı ilçesi Yenimahalle'de yer alan baba ocağına İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri giderek acı haberi verdi. Şehit Alp'in Çiçekdağı ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Ömer Alp'in pandemide vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Alp'in cenazesinin harekat bölgesinden alınarak Kayseri'ye, oradan da Kırşehir'e getirilmesi bekleniyor.