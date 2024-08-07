Pençe-Kilit bölgesinden yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinden yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu

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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Bakan Yaşar Güler başsağlığı mesajı yayımladı.

07.08.2024 13:00  Güncelleme: 16:23
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Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit oldu. Alp'in Kırşehir'deki baba ocağına acılı haber verildi.

MSB VE BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." sözleriyle taziye dileklerini iletti.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Çiçekdağı ilçesi Yenimahalle'de yer alan baba ocağına İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri giderek acı haberi verdi. Şehit Alp'in Çiçekdağı ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehidin babası Ömer Alp'in pandemide vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Alp'in cenazesinin harekat bölgesinden alınarak Kayseri'ye, oradan da Kırşehir'e getirilmesi bekleniyor.

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinden yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit bölgesinden yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika


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