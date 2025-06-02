Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı - Son Dakika
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Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı

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Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
02.06.2025 11:32
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Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız "Baba gidelim" diye yalvardı
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İstanbul Pendik'te yol verme nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı tehditle sonuçlandı. Araçtaki genç kızın "Baba bas gidelim. Korkuyorum" sözleri görüntülere yansıdı.

Pendik'te yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracında bulunan diğer sürücüyü tehdit edip, küfürler savurdu. Bu sırada araçta bulunan ve babasına bıçak çekildiğini gören genç kızın çığlık atığı anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 31 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta ilerleyen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. O sırada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti. Bıçaklı sürücü aracın içinde bulunan diğer sürücüyü yanına yaklaşarak tehdit ve küfür etti. Babasına bıçak çekildiği sırada araçta bulunan kızı ise kavga anlarına şahit oldu.

Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

"BABA GİDELİM, KORKUYORUM"

Bu sırada çığlık atan genç kız babasına, "Baba bas gidelim. Korkuyorum" diyerek bağırdı. Bıçak çeken sürücüyle araçtan inen kadın, mağdur sürücüye "Git buradan. Aşiret bunlar. Döverler seni" dedi. Yaşanan arbede sırasında mağdur sürücünün aracında bulunan eşi ve kızı büyük korku yaşadı. Tartışmanın ardından mağdur sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Arabada bulunan genç kızın olay yerinden uzaklaşmalarına rağmen "Anne korkuyorum" dediği anlar da araç kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Pendik, trafik, Güncel, Yaşam, Kavga, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Remzi Ozdemir:
    Türkiye'de trafik çok sıkışık Artık trafik bizim yaşam alanımız oldu saatlerce trafikteyiz Birde böyle kural tanımıyan piskopatlarla uğraşıyoruz uğraşıyoruz Devlet yeni trafik düzenlemesi yapması lazım Araçtan indiği an ehliyeti iptal edilmesi lazım artı hapis cezası verilmesi gerekir 37 1 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    baba çocukların yanında gereksiz yükselmiş ve pıçağı görünce kaçmış.Gerek varmıydı yoktuu 7 16 Yanıtla
  • mehmet Hancıoğlu:
    caydırıcı bir ceza olursa aklı olan kimse bu durumlara düşmez unutmamalı o yolu kimseye vermezler 15 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ADALET SIFIR CAYDIRICILIK SIFIR TABİKİ OLUR BUNLAR ,,,,ADALET BAKANLIĞI DAHAAAA NEEE BEKLERSİN OTA BOKA KARAR ÇIKARAN DEVLET ERKAMI NERDEEEEEEEEE 7 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Telefona bakma yola bak demiş evet haklı şoför. Isteseydi seni araçıyla böçek gibi ezede bilirdi. 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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