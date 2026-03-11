Pendik'te CHP Mitingi: Yurttaşlar "Adalet ve Seçim İstiyoruz" Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te CHP Mitingi: Yurttaşlar "Adalet ve Seçim İstiyoruz" Dedi

11.03.2026 22:14  Güncelleme: 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, adalet, erken seçim ve tutuklu belediye başkanlarına özgürlük taleplerini dile getirdi.

(İSTANBUL) - CHP'nin Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, adalet, erken seçim ve tutuklu belediye başkanlarına özgürlük taleplerini dile getirdi.

CHP'nin İstanbul Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Mitinge katılan yurttaşlar, adalet ve hukuk taleplerini dile getirirken, tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi.

Bir yurttaş, eylemlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Eylemimiz bu hükümet gidene kadar devam etmek zorunda. Mücadeleyi bırakırsak onlar kazanırlar. Biz mücadeleyi bırakmayacağız, onlar da kazanamayacaklar" dedi.

"30 senede yapamadıklarını CHP'liler yaptığı için hazmedemiyorlar"

Bir başka yurttaş ise CHP'li belediyelerin çalışmalarına işaret ederek, "Bunların 30 senede yapamadıkları şeyi CHP'liler yaptığı için hazmedemiyorlar. Bütün dertleri bu. 'Bir şey yapmayın, bize biat edin' diyorlar. Ama biz mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tutuklu belediye başkanlarımız için buradayız"

Mitinge katılan bazı yurttaşlar, tutuklu belediye başkanları için adalet talep ettiklerini belirtti. Bir katılımcı, "Buraya adalet ve hukuk için geldik. Tutuklu belediye başkanlarımız için buradayız" dedi.

Bir başka yurttaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için mitinge katıldığını belirterek, "İmamoğlu için buradayız. Adalet istiyoruz. Duruşmaları takip ediyorum. Umutlu olmasınlar, biz kazanacağız" diye konuştu.

"Erdoğan 'müjde' diyerek bayram ikramiyesinin erken ödeneceğini açıkladı. Böyle müjde olmaz"

Emekli olduğunu belirten bir yurttaş ise ekonomik koşullara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek bayram ikramiyesinin ödeneceğini açıkladı. Böyle müjde olmaz. Maaşlarımıza ve ikramiyemize zam yapılmalı. Halk aç. Biz ekmek için, hak için, demokrasi için buradayız."

Mitinge katılan bazı yurttaşlar da erken seçim çağrısı yaptı. Bir katılımcı, "İmamoğlu'na özgürlük için geldik. Sandık gelsin istiyoruz, bir an önce seçim olsun" dedi.

Başka bir yurttaş ise "Adalet istiyorum. Hak, hukuk istiyorum. Belediye başkanlarımıza özgürlük istiyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, miting boyunca adalet, demokrasi ve seçim taleplerini dile getirerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te CHP Mitingi: Yurttaşlar 'Adalet ve Seçim İstiyoruz' Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:08:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Pendik'te CHP Mitingi: Yurttaşlar "Adalet ve Seçim İstiyoruz" Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.