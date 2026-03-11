Pendik'te CHP Mitingi: Yurttaşlar "Adalet ve Seçim İstiyoruz" Dedi

(İSTANBUL) - CHP'nin Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, adalet, erken seçim ve tutuklu belediye başkanlarına özgürlük taleplerini dile getirdi.

CHP'nin İstanbul Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Mitinge katılan yurttaşlar, adalet ve hukuk taleplerini dile getirirken, tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı verdi.

Bir yurttaş, eylemlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Eylemimiz bu hükümet gidene kadar devam etmek zorunda. Mücadeleyi bırakırsak onlar kazanırlar. Biz mücadeleyi bırakmayacağız, onlar da kazanamayacaklar" dedi.

"30 senede yapamadıklarını CHP'liler yaptığı için hazmedemiyorlar"

Bir başka yurttaş ise CHP'li belediyelerin çalışmalarına işaret ederek, "Bunların 30 senede yapamadıkları şeyi CHP'liler yaptığı için hazmedemiyorlar. Bütün dertleri bu. 'Bir şey yapmayın, bize biat edin' diyorlar. Ama biz mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tutuklu belediye başkanlarımız için buradayız"

Mitinge katılan bazı yurttaşlar, tutuklu belediye başkanları için adalet talep ettiklerini belirtti. Bir katılımcı, "Buraya adalet ve hukuk için geldik. Tutuklu belediye başkanlarımız için buradayız" dedi.

Bir başka yurttaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için mitinge katıldığını belirterek, "İmamoğlu için buradayız. Adalet istiyoruz. Duruşmaları takip ediyorum. Umutlu olmasınlar, biz kazanacağız" diye konuştu.

"Erdoğan 'müjde' diyerek bayram ikramiyesinin erken ödeneceğini açıkladı. Böyle müjde olmaz"

Emekli olduğunu belirten bir yurttaş ise ekonomik koşullara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek bayram ikramiyesinin ödeneceğini açıkladı. Böyle müjde olmaz. Maaşlarımıza ve ikramiyemize zam yapılmalı. Halk aç. Biz ekmek için, hak için, demokrasi için buradayız."

Mitinge katılan bazı yurttaşlar da erken seçim çağrısı yaptı. Bir katılımcı, "İmamoğlu'na özgürlük için geldik. Sandık gelsin istiyoruz, bir an önce seçim olsun" dedi.

Başka bir yurttaş ise "Adalet istiyorum. Hak, hukuk istiyorum. Belediye başkanlarımıza özgürlük istiyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, miting boyunca adalet, demokrasi ve seçim taleplerini dile getirerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.