Pendik'te D-100'de otomobilin çarptığı cip savrulup bariyere çarptı, anlar kaydedildi

Pendik'te D-100'de otomobilin çarptığı cip savrulup bariyere çarptı, anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik'te D-100'de şerit değiştiren bir otomobil, aynı yönde ilerleyen cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip bariyere çarparak durdu ve araçta hasar oluştu; kaza anları başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Pendik'te seyir halindeki otomobilin şerit değiştirirken cipe çarptığı anlar başka bir araç kamerasınca kaydedildi.
D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil şerit değiştirdiği sırada aynı istikamette ilerleyen cipe yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip sağ şeride doğru savruldu.
Bariyere çarparak durabilen cipte hasar oluştu.
Kaza, aynı yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halinde olan otomobilin hızla şerit değiştirirken aynı iskitamette ilerleyen cipe yandan çarptığı ve cipin sağ şeride doğru savrulduğu anlar yer alıyor.
Kaynak: AA
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