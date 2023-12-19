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Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza - Son Dakika
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Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza

Pendik'te otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye toplam 22 bin 885 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesilirken, aynı zamanda adli işlem de başlatıldı.

Pendik\'te drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza
19.12.2023 - 11:27,
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Pendik'te, otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye toplam 22 bin 885 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede, 19 Ağustos'ta Pendik'te çekilen görüntülerdeki aracın sürücüsünün E.Ş. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 22 bin 885 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza - Son Dakika
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