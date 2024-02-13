Pendik'te Lastik Yakarak Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye 4 Bin 140 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Pendik'te Lastik Yakarak Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye 4 Bin 140 TL Cezai İşlem

Pendik\'te Lastik Yakarak Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye 4 Bin 140 TL Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pendik'te otomobiliyle lastik yakarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza kesti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

13.02.2024 23:34
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Pendik'te, otomobiliyle lastik yakarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Çamçeşme Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde otomobiliyle lastik yakarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden sürücüsünün kimliğini tespit eden ekipler T.B'yi yakaladı.

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 4 bin 140 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan T.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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