Pendik'te Usulsüz Çakar-Sirenli Minibüse İdari Para Cezası

Pendik'te usulsüz çakar-siren tertibatı bulunan minibüsün sürücüsüne 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı." başlıklı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.
Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi'nde iki aracın yol verme sebebiyle trafiğin olağan akışını aksattıkları belirlenirken, yapılan incelemede A.A'nın kullandığı minibüste usulsüz çakar-siren tertibatı olduğu tespit edildi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 439 lira idari para cezası uygulanırken, minibüsteki çakar-siren tertibatı söküldü.
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