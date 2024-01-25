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PENDİK TEM Otoyolunda Tehlikeli Sürüş Görüntülendi - Son Dakika
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PENDİK TEM Otoyolunda Tehlikeli Sürüş Görüntülendi

Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir sürücü, zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve bin 506 lira ceza yazıldı.

PENDİK TEM Otoyolunda Tehlikeli Sürüş Görüntülendi
25.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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PENDİK tem otoyolunda zikzak yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira ceza yazıldı.

Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında seyir halindeki 34 PN 78883 plakalı otomobil sürücüsü zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri araç sahibine trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesinden bin 506 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA
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