Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS saldırısını yorumlamadı - Son Dakika
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Pentagon, Ukrayna'nın ATACMS saldırısını yorumlamadı

Sabrina Singh, Ukrayna'nın Rus toprağına düzenlediği ATACMS saldırısına dair yorum yapmadı.

20.11.2024 00:16
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediği açıklamasına yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'ya ATACMS füzelerinin kullanım izni ve Rusya Savunma Bakanlığının "Rus toprağı Braynsk bölgesine bunlardan 6 adet fırlatıldığı" açıklamasına ilişkin sorulara Singh, "Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama şu anda duyuracağım veya onaylayacağım bir şey yok." yanıtını verdi.

Singh, bu konuda kamuoyuyla paylaşacakları bir şey olursa bunu yapacaklarını belirterek, "Bununla birlikte Rusya'nın 11 bin Kuzey Kore askerini (Ukrayna'da) cepheye sokarak savaşı tırmandırmayı seçtiği gerçeğini unutmayalım." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, ABD'nin Ukrayna'da Amerikan silahlarının kullanımı konusunda bir politika değişikliğine gidip gitmediği konusundaki ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Singh, bu bağlamda Rusya'nın nükleer silah doktrinini güncellemesine ise şaşırmadıklarını belirtti.

Singh, "Son 2 yıldır gördüğümüz şey, bunun sinyalini veriyorlardı. Durumu izlemeye devam edeceğiz. Ancak Rusya'nın Ukrayna içinde nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair hiçbir belirti yok ve bu nedenle bizim politikalarımızda yapılması gereken herhangi bir değişiklik görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya, Ukrayna'nın Rus toprağına ATACMS füzeleriyle saldırdığını açıklamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı 6 adet uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok." ifadeleri paylaşılmıştı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Kaynak: AA

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