PERA BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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PERA BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PERA BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera Palabıyık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından Söke ilçesine getirildi. Pera bebeğin cenazesi Söke Hacı Halil Paşa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

02.07.2024 17:11
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PERA BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'da, düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle oynarken tavandan sekip başına isabet eden ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 aylık Pera Palabıyık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pera bebeğin cenazesi memleketleri olan Aydın'ın Söke ilçesine getirildi. Pera bebek için öğlen Söke Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Pera bebeğin babası Ahmet Palabıyık ve diğer yakınları katıldı.

TAZİYELERİ OTURARAK KABUL ETTİ

Kızının cenazesi camiye getirildiğinde Ahmet Palabıyık, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çektiği için yakınları tarafından cami avlusundaki bir banka oturtulan baba Palabıyık, taziyeleri bu şekilde kabul etti. Pera bebeğin cenazesi kılının namazın ardından Granta Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Pera bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, polis 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PERA BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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