Perihan Koca, İskenderun Devlet Hastanesi'nde 125 kişinin ölümünü TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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Perihan Koca, İskenderun Devlet Hastanesi'nde 125 kişinin ölümünü TBMM'ye taşıdı

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Perihan Koca, İskenderun Devlet Hastanesi\'nde 125 kişinin ölümünü TBMM\'ye taşıdı
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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki 125 ölümlü deprem soruşturmasını TBMM gündemine taşıdı. Koca, 2012'de 'göçme durumu' tespitine rağmen bilirkişi raporunda yetkililerin 'asli kusurlu' bulunduğunu belirtip Sağlık Bakanı'na soru önergesi verdi.

(ANKARA) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, ANKA Haber Ajansı'nın, "Depremde 125 kişiye mezar olmuştu… İskenderun Devlet Hastanesi'nin 'göçme durumu' tespitine rağmen kullanıma izin verenler 'asli kusurlu'" başlıklı haberini, verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin 3 yıl 8 aydır süren soruşturma dosyasına beklenen bilirkişi raporu sunuldu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, hastanenin 2012'de "göçme durumu" tespitine rağmen kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, kurum yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

"125 İNSANIN YAŞAMINI YİTİRMESİ NEDENİYLE SİYASİ VE İDARİ SORUMLULUK DUYUYOR MUSUNUZ?"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, depremde İskenderun Devlet Hastanesi'nde 125 kişinin yaşamını yitirmesinde kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılması ve hesap vermesi için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Koca önergesinde, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"İskenderun Devlet Hastanesi'nin A Blok ve diğer binalarının 2012 yılında 'göçme durumu' performans seviyesinde bulunduğunu ortaya koyan teknik rapor bakanlığınıza iletilmesine rağmen neden herhangi bir işlem yapılmamıştır? 2012 yılında göçme riski tespit edilen hastanenin 6 Şubat 2023 tarihine kadar kullanılmaya devam edilmesine kim veya kimler, hangi idari kararlarla izin vermiştir? Bu kararları alan ve uygulayan kamu görevlilerinin isimleri, unvanları ve görevleri kamuoyuna paylaşacak mısınız? 2016 yılında hazırlanan ve hastanenin deprem güvenliğinin yetersiz olduğunu belirten rapor üzerine bakanlığınız tarafından tahliye, güçlendirme veya yıkım kararı almamasının nedeni nedir? Alınmışsa neden uygulanmamıştır? Neden alternatif bir sağlık hizmeti alanı oluşturmadınız? Bu ihmalin bakanlığınızın bütçe önceliğinin özel hastaneler olmasının payı var mıdır?

Hastanenin göçme riski taşıdığına ilişkin teknik raporlar bulunmasına rağmen hasta kabulünün sürdürülmesini ve sağlık emekçilerinin bu binada çalıştırılmasını hangi bilimsel, teknik ve idari gerekçelerle açıklamaktasınız? Hastaların ve çalışanların can güvenliğinin sağlanması bakanlığınızın önceliği değil midir? Nihai bilirkişi raporunda hastanenin kullanılmaya devam edilmesine izin veren kurum yetkililerinin 'asli kusurlu' değerlendirilmesi üzerine herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa hangi kamu görevlileri hakkında, hangi işlemler yapılmıştır? Herhangi bir görevden uzaklaştırma veya disiplin yaptırımı uygulanmıştır?

125 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yürütülen adli soruşturmanın 3 yıl 8 aydır tamamlanamamış olması karşısında, bakanlığınızın sorumluluğundaki idari incelemeler hangi aşamadadır? Bakanlığınız tarafından soruşturma makamlarına iletilen bilgi, belge ve denetim raporları nelerdir? Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep edilmiş midir? Bakanlık olarak, 2012 yılından itibaren göçme riski taşıdığı bilinen İskenderun Devlet Hastanesi'nin tahliye edilmeyerek hizmet vermeye devam etmesi ve 6 Şubat depremlerinde 125 insanın yaşamını yitirmesi nedeniyle siyasi ve idari sorumluluk duyuyor musunuz?"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Perihan Koca, İskenderun Devlet Hastanesi'nde 125 kişinin ölümünü TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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