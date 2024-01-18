Peru-Brezilya Sınırında 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Peru'nun Brezilya sınırındaki Santa Rosa kentinde düzenlenen operasyonda, iki tondan fazla uyuşturucuya el konulduğu bildirildi.
W Radio'da çıkan habere göre, operasyon Peru, Brezilya ve Kolombiya ordusunun ortak çabasıyla sınırda gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si Kolombiyalı, 8 kişi gözaltına alındı.
Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesine bağlı Leticia'da da yapılan operasyonda 250 kiloluk patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, operasyona katılan ülkelerin güvenlik güçlerini tebrik etti.
Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.
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