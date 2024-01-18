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Peru-Brezilya Sınırında 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Peru-Brezilya Sınırında 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Peru'nun Brezilya sınırındaki Santa Rosa kentinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 tondan fazla uyuşturucuya el konuldu. Peru, Brezilya ve Kolombiya ordusunun ortak çabasıyla gerçekleştirilen operasyonda, 7'si Kolombiyalı toplam 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Kolombiya'nın Leticia şehrinde yapılan operasyonda ise 250 kiloluk patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyona katılan ülkelerin güvenlik güçleri tebrik edildi ve uyuşturucunun önce Panama'ya, ardından ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Peru-Brezilya Sınırında 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
18.01.2024 - 03:45,
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Peru'nun Brezilya sınırındaki Santa Rosa kentinde düzenlenen operasyonda, iki tondan fazla uyuşturucuya el konulduğu bildirildi.

W Radio'da çıkan habere göre, operasyon Peru, Brezilya ve Kolombiya ordusunun ortak çabasıyla sınırda gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, 7'si Kolombiyalı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesine bağlı Leticia'da da yapılan operasyonda 250 kiloluk patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, operasyona katılan ülkelerin güvenlik güçlerini tebrik etti.

Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Peru-Brezilya Sınırında 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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