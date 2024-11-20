Petro, Açlık İttifakına Katıldıklarını Duyurdu - Son Dakika
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Petro, Açlık İttifakına Katıldıklarını Duyurdu

Kolombiya, G20 Zirvesi'nde açlık ve yoksullukla mücadele ittifakına katılacaklarını açıkladı.

20.11.2024 03:46
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, G20 Liderler Zirvesi'nde tanıtılan ve küresel ölçekte açlık ile yoksullukla mücadeleyi hedefleyen "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak"a katılacaklarını duyurdu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Petro, ittifaka her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Petro, "Kolombiya, ittifak politikalarında yer alan politika araçlarının ve programların ülkemizde uygulanması, geliştirilmesi veya genişletilmesi, ayrıca tecrübelerin paylaşılması ve diğer ülkelere uygun desteğin sağlanması için her türlü çabayı göstermeye kararlıdır." dedi.

Hükümet olarak sosyal kalkınmayı üç temel sütun üzerine inşa ettiklerini anlatan Petro, "Açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, istihdamın artırılması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanmasını gerçekleştirdik. Bu çerçevede, 2022-2023 yılları arasında 1 milyon 600 bin Kolombiyalıyı yoksulluktan, 1 milyon 120 bin Kolombiyalıyı ise aşırı yoksulluktan kurtardık." ifadesini kullandı.

Petro, dünyanın başta açlık ve yoksulluk olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, yapay zeka kullanımının uygun bir küresel düzenleme olmaksızın yaygınlaşmasının işsizlik ve açlık krizini daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, güney bölgelerinde açlık olmadığına ancak güneyden kuzeye doğru bir göç hareketi yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamaya yönelik tüm politikalar başarısız oldu. Güneyden kuzeye olan göçün durdurulmasının tek etkili yolu, güneyin güçlendirilmesi ve insanların açlık çekmemesinden geçer."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Yoksulluk, Kolombiya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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