Petro'dan İsrail'e Sivil Ölümleri Tepkisi

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Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu aracı bombalamasına tepki gösterdi.

Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta bulunan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülere tepki gösteren Petro, "Bu soykırımı savunan veya bunun karşısında sessiz kalan herkes kendi insanlığını yok etmiştir." ifadesini kullandı.