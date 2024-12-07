Petro'dan İsrail Ordusuna Eleştiri - Son Dakika
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Petro'dan İsrail Ordusuna Eleştiri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ordusunun insanlık dışı eylemlerini kınadı.

07.12.2024 19:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusuyla ilgili olarak "Askeri ahlakı görüyorsunuz, bebekleri öldürürseniz askeri ahlakınız olur mu? Hayır. Ama dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu düşünen İsrail ordusu, yaptığı tek şeyin bebekleri öldürmek olduğunu gösteriyor." dedi.

Ülkenin San Andres Adası'nda düzenlenen Dijital Eğitimi etkinliğinde konuşan Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur" sözlerine atıfta bulundu.

Petro, "Askeri ahlakı görüyorsunuz, bebekleri öldürürseniz askeri ahlakınız olur mu? Hayır. Ama dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu düşünen İsrail ordusu, yaptığı tek şeyin bebekleri öldürmek olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

İsrail'in askeri operasyonların insanlık dışı boyutlara ulaştığını dile getiren Petro, Gazze'ye yapılan bombardımanda 20 bin bebeğin öldürüldüğünü söyledi.

Yahudiler ve Araplar arasındaki İncil'e dayanan tarihsel bağlara dikkati çeken Petro, "İncil'e göre Araplar ve Yahudiler aynı babanın çocuklarıdır. Tarihte birbirlerini öldürmediler, hep barış içinde yaşadılar." ifadesini kullandı.

Petro, 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in soykırımından kaçan Yahudilere Filistinlilerin yardım ettiğini hatırlatarak, "Filistinliler, soykırımcı ve insanlık suçlusu Hitler'in toplama kamplarından kaçan Yahudilere kucak açtı. Şimdi onlara kucak açanların çocuklarını öldürüyorlar çünkü paraları var, toprak ve güç istiyorlar ve dünyanın en büyük güçlerinden birini yönetiyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Kolombiya, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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