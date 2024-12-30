Petro: Kahraman Doktor Ebu Safiyye

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak yaptığı baskına ilişkin, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman." dedi.

Petro, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman. Oğlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından yapılan bombalı saldırıda öldürüldü ve o hastalarını yalnız bırakmak istemediği için hapiste. Şer ekseni nerede? Dünyanın doktorları nerede?"

Kolombiya Cumhurbaşkanı bir başka paylaşımında, Ebu Safiye'nin İsrail tanklarına yürüdüğü anın görüntülerine yer vererek, "Filistinli doktor Husam Ebu Safiyye, tıp etiğinin ve insanına, halkına hizmetin gerçek bir kahramanıdır. Onu hapsetmek sadece onu tutuklayan zalim rejimin korkaklığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadelerine yer vermişti.