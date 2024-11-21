Petro ve Al Sani'den Barış Görüşmesi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki barış, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve Venezuela'daki siyasi çözüm konularını görüştü.

Petro, sosyal medya platformu X'ten, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Al Sani'nin ülkesine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da barış, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve Venezuela'daki siyasi çözüm konularını ele aldık. Ayrıca, iki ülke arasında ihracat ve turizmin geliştirilmesi gerektiğini vurguladım. Her iki ülkede de büyükelçiliklerin ve yeni hava yolu rotaları açılacağını bildirdim."

Cumhurbaşkanı Petro, Al Sani'ye Kolombiya'nın Santa Marta kentine içme suyu temin etmek amacıyla büyük bir deniz suyu arıtma tesisi kurulması için çalışmalar başlatmayı önerdiğini ve limanın Kolombiya'nın yeşil hidrojen limanı haline getirilmesi için de fikirlerini paylaştığını belirtti.