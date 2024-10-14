Pınar Benek Karadağ'a Gidiyor

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Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası için Karadağ'a gidiyor.

Milli sporcu Benek, 2022'de Kırıkkale'de Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda birinci, aynı yıl İtalya'da yıldızlar Avrupa üçüncüsü, bu yıl da Mersin'de gençler Türkiye şampiyonu, Düzce'de liseler arası Türkiye şampiyonu ve Hırvatistan'da gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Karadağ'ın Budva kentinde 20 Ekim- 9 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Dünya Boks şampiyonasında milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek olan Benek, antrenörü Rıdvan Budak gözetiminde sürdürdüğü antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım kampında şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlanan Benek, Karadağ'daki şampiyonada hedefinin gençlerde dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti.