Pınarhisar'da okul güvenliği toplantısında emniyet ve trafik tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pınarhisar'da okul güvenliği toplantısında emniyet ve trafik tedbirleri görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınarhisar\'da okul güvenliği toplantısında emniyet ve trafik tedbirleri görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar'da Okul ve Çevre Güvenliği Toplantısı, Kaymakam Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda emniyet ve trafik tedbirleri ile öğrencilerin dijital ve fiziki güvenliği görüşüldü. Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Akdemir, Sergen'deki okulları ziyaret etti.

Pınarhisar'da Okul ve Çevre Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Deniz Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abidin Özsarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim döneminde okul çevrelerinde alınan emniyet ve trafik tedbirleri değerlendirilerek, öğrencilerin dijital ve fiziki ortamdaki güvenliğine tedbirler görüşüldü.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerinde bulundu.

Akdemir, Sergen İlkokulu ile Sergen Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette okul idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Öğrencilerle dersliklerde bir araya gelen Akdemir, bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA
Enver ÖZDERİNGüvenlikTrafikEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
10:20
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı Paul Pogba bombası
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:51
Futbol tarihinde bir ilk Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:43:01. #7.13#
SON DAKİKA: Pınarhisar'da okul güvenliği toplantısında emniyet ve trafik tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei