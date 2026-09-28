Pınarhisar\'da okul güvenliği toplantısında emniyet ve trafik tedbirleri görüşüldü

Pınarhisar'da Okul ve Çevre Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Deniz Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abidin Özsarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim döneminde okul çevrelerinde alınan emniyet ve trafik tedbirleri değerlendirilerek, öğrencilerin dijital ve fiziki ortamdaki güvenliğine tedbirler görüşüldü.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerinde bulundu.

Akdemir, Sergen İlkokulu ile Sergen Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette okul idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Öğrencilerle dersliklerde bir araya gelen Akdemir, bir süre sohbet etti.