Pınarhisar Kaymakamı Aile Ziyaretleri Gerçekleştirdi
08.03.2026 12:16
Kaymakam Enver Özderin, Cevizköy'de aile visitlerinde bulundu, ramazan dileklerinde bulundu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerinde bulundu.

Özderin, Cevizköy'de yaşamını sürdüren Feride ve Hasan Deviren çifti ile Ulviye ve İsmail Çetintaş ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini dinledi.

Özderin, ramazan ayının sağlık, huzur ve bereketli geçmesini diledi.

Yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Pınarhisar ilçesinde yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede devam eden kaldırım, yeni yol açma, çevre düzenlemesi ve yol yapım çalışmalarını incelemede bulundu.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Talay, ekiplere görevinde kolaylık diledi.

İlçede cadde ve sokaklarını daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaya ettiğini ifade eden Talay, çalışmaların en kısa sürede sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

