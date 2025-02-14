Pistorius'dan ABD'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Pistorius'dan ABD'ye Sert Eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD'nin Ukrayna konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

14.02.2025 17:46
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ile ilgili yeni barış görüşmeleri başlamadan önce "Ukrayna'nın NATO bağları ve toprakları konusunda" yaptığı açıklamalarla Kiev'in pozisyonunu zayıflattığı gerekçesiyle ABD yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Pistorius, Münih'te düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) düzenlendiği Hotel Bayerischer Hof'un önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD'li yetkililerden gelen açıklamaların Kiev'in müzakere pozisyonunu zayıflattığını savunan Pistorius, Trump yönetiminin müzakereler başlamadan önce "Ukrayna'nın NATO bağları ve toprakları konusunda" taviz vermesinin "hata" olduğunu söyledi.

Pistorius, "Bana göre Trump yönetiminin iki önemli müzakere konusunu, yani Ukrayna'nın NATO üyeliğini ve Ukrayna'daki toprak değişikliklerinin nasıl olabileceği sorusunu masadan kaldırması talihsizlik. Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupalılara "soğukkanlılık" çağrısında bulunan Pistorius, "Bana göre müzakere masasında sadece Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve olası toprak değişiklikleri hakkında konuşmak çok daha iyi olurdu." dedi

Avrupalılar barış görüşmesinin dışında bırakılmamalı

Bakan Pistorius, Avrupa ülkelerinin Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir barış görüşmesinin dışında bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, "Avrupalıların birlikte barışı sağlamak için müzakerelere dahil olmadan daha sonra bu barışı güvence altına almalarını hayal etmek zor." diye konuştu.

NATO'nun Avrupa'daki görevlerinin yeniden dağılımına ilişkin "yol haritasına" duyulan ihtiyaç konusunda müttefikler arasında fikir birliği olduğunu belirten Pistorius, bunun 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda tartışılacağını ifade etti.

Pistorius, Washington'un güvenlik odağını Çin'in de yer aldığı Hint-Pasifik bölgesine doğru yeniden yönlendirmek ve Avrupa'nın savunmasına daha az harcama yapmak istemesinin "mantıklı" olduğunu ancak bunun için kademeli bir geçiş ve yol haritası olması gerektiğini de dile getirdi.

Almanya'nın Ukrayna'da olası bir barış gücüne askeri olarak katılıp katılamayacağı sorusu üzerine Pistorius, barışa giden bir yol hakkında bilgi sahibi olmadan spekülasyon yapılamayacağını vurguladı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Şubat'ta Brüksel'de Avrupalı mevkidaşlarına Ukrayna'nın eski sınırlarına kavuşmasının gerçekçi olmadığını, Ukrayna'nın NATO ittifakına katılma arzusundan vazgeçmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin barış gücü olarak görev yapmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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