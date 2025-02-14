Pistorius'dan Vance'a Tepki - Son Dakika
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Pistorius'dan Vance'a Tepki

Almanya Savunma Bakanı, Vance'ın Avrupa'da demokrasi açığı bulunduğu yönündeki sözlerini eleştirdi.

14.02.2025 21:17
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa'da "demokrasi açığı" bulunduğunu savunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın bu konuşmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Vance, 61. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, beklentilerin aksine Ukrayna- Rusya Savaşı'nın nasıl sona ereceğine değinmeden, Avrupa hükümetlerini "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek, ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansürleri" nedeniyle eleştirmişti.

Avrupalıları demokrasiye yönelik tehdit konusunda alışılmadık sertlikte uyaran Vance, Almanya'da siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile aralarına mesafe koyma tartışmalarına dolaylı olarak atıfta bulunarak, "Güvenlik duvarlarına yer yok." ifadesini kullanmıştı.

Pistorius ise konferansta, Vance'ın sözlerine yanıt vermek üzere, daha önce planladığı konuşmayı değiştirdiğini açıkladı.

Vance'ın sadece Almanya değil tüm Avrupa demokrasisini sorguladığını belirten Pistorius, "Kendisini doğru anladıysam, Avrupa'da bazı bölgelerdeki durumu, bazı otoriter rejimlerdeki durumla karşılaştırıyor. Bayanlar ve baylar, bu kabul edilemez. Bu benim içinde yaşadığım ve şu anda uğruna kampanya yürüttüğüm Avrupa ve demokrasi değil." dedi.

Demokrasinin, "sesi çok çıkan azınlığın otomatik olarak haklı olduğu ve gerçeği belirlediği" anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Pistorius, "Demokrasi, kendisini yok etmeye çalışan aşırılık yanlılarına karşı kendini savunabilmelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, Rusya ile yapılacak barış müzakerelerinde aktif rol oynaması gerektiğini vurgulayan Pistorius, "Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda müzakere etmesi gerekiyor ve Almanya, bu konuda Ukrayna'ya yardımcı olmaya devam edecek." diye konuştu.

Pistorius, transatlantik ittifakının Ukrayna'da olası bir barış için görüşmeler başlamadan önce hiçbir şeyi masadan kaldırmaması gerektiğini savunarak, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının olası barış görüşmelerinin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Pistorius, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ilgili yeni barış görüşmeleri başlamadan önce "Ukrayna'nın NATO bağları ve toprakları konusunda" yaptığı açıklamalarla Kiev'in pozisyonunu zayıflattığı gerekçesiyle ABD yönetimini sert dille eleştirerek, Donald Trump yönetiminin taviz vermesinin "hata" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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