PKK Sanığı E.K. Yargılandığı Davada Etkin Pişmanlık İstedi - Son Dakika
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PKK Sanığı E.K. Yargılandığı Davada Etkin Pişmanlık İstedi

Adana'da PKK üyesi E.K. yargılamasında etkin pişmanlık talep etti, duruşma ertelendi.

11.10.2024 20:18
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Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dava kapsamında, Suriye'de aktif faaliyet gösterdiği iddia edilen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.K. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve emniyette itiraf mahiyetinde ayrıntılı ifade verdiğini söyledi.

Bu beyanlarının geçerli olduğunu belirten E.K, "Ben daha önce de belirttiğim gibi 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katıldım. Örgüte katılmam konusunda bana bir arkadaşım yardımcı oldu. Örgüt içinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgüt tarafından kod adı verildi. Daha sonra zorla Suriye'ye gönderildim. 2023 yılında zorlukla örgütten kaçmayı başardım. İrtibata geçtiğim güvenlik güçlerine durumumu anlatıp yardım istedim. Emniyette vermiş olduğum ayrıntılı ifademi tekrar ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Terör örgütü PKK adına Suriye'de aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle sanık E.K. (25) hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten E.K'nin, "Bana 'Türk Devleti'nin Afrin'de kimyasal silah kullanarak halkı katlettiğini, Suriye'deki camileri TSK'nın uçakla vurarak yıktığını' kamera karşısında zorla söylettiler. Ayrıca video sırasında annemin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminden vazgeçmesini söylemek zorunda bırakıldım." beyanına yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK Sanığı E.K. Yargılandığı Davada Etkin Pişmanlık İstedi - Son Dakika

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