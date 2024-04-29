PKK/YPG, Haseke\'de 2 Sivili Öldürdü

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TEL Terör örgüttü PKK/ YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke'de 2 sivile ateş açarak öldürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler işgal ettikleri Haseke'nin Meğluce köyünde dün Halid El-mizal ve Dahham El-mizal'e ateş etti.

Kaynaklar, önceden alıkonulan kuzenlerini almak için giden Mizal kardeşler ve PKK/YPG'li teröristler arasında sözlü tartışma yaşandığını belirtti.

Tartışma sırasında ateş eden PKK/YPG'li teröristler 2 kardeşi öldürdü.

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de işgal ettiği yerlerde, alıkoyduklarına işkence, öldürme ve silahlı kadrosuna katmak için çocukları kaçırma gibi insan hakları ihlali olan pek çok suç işliyor.