Polatlı'da 4 adrese eş zamanlı kaçak telefon operasyonu, 4 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Polatlı'da 4 adrese eş zamanlı kaçak telefon operasyonu, 4 şüpheli gözaltında

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Polatlı\'da 4 adrese eş zamanlı kaçak telefon operasyonu, 4 şüpheli gözaltında
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 51 cep telefonu ile 416 yedek parça ve aksesuar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 51 cep telefonu ile 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak cep telefonu ve aksesuar ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 gümrük kaçağı cep telefonu ile 416 cep telefonu yedek parçası ve aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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