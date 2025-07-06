Polatlı'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Babayakup Mahallesi yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen 37 ABA 264 plakalı otomobil ile 06 EEN 12 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki çocuk annesi Semiye Çarıkçı'nın (32) hayatını kaybettiği belirlenirken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.